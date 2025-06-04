أسعار امبير المولدات لشهر حزيران وخط ساخن للتبليغ عن المخالفين

وقالت في بيان ورد لـ ، ان " اقر تسعيرة المولدات لشهر حزيران الحالي".ووجه وفقا للبيان "رؤساء الوحدات الإدارية، بمتابعة تنفيذ تسعيرة الأمبير لشهر حزيران بشكل صارم، وعدم التساهل مع المخالفين لأي سبب كان خاصة بعد بتوزيع الوقود مجانًا، وتوجيهات "، مشددا على "ضرورة اتخاذ الإجراءات الفورية بحق المخالفين، خاصة مع الارتفاع المتزايد في درجات الحرارة، واحتمالية تاثير ذلك على ساعات التجهيز من خلال خلال الفترة المقبلة".وجاءت تسعيرة الأمبير التي حددها مجلس محافظة للمولدات الأهلية والحكومية على النحو التالي:-(10) آلاف دينار للأمبير الواحد للمولدات التي تمتلك حصة وقودية.-(13) ألاف دينار للأمبير الواحد للمولدات التي لا تمتلك حصة وقودية.وأكدت المحافظة أن "التشغيل سيكون بنظام ذهبي فقط وعلى مدار 24 ساعة يوميًا"، داعية المواطنين إلى "التبليغ عن أي مخالفة، عبر الخط الساخن (5635)".