التربية توضح بشأن موعد إعلان نتائج امتحانات الثالث المتوسط

وأشار المتحدث الرسمي باسم الوزارة ، إلى استمرار تصحيح الدفاتر الامتحانية داخل مراكز فحص الدراسة حتى خلال ، ليتسنَّى للوزارة إعلانها مركزياً بعد إنجازها، لافتاً إلى وجود تكثيف للجان الامتحانية لإنجازها بدقَّة عالية.وأكد توفير جميع المستلزمات الفنية واللوجستية الخاصة بفحص الدفاتر الامتحانية داخل مراكز الفحص، لتوفير أجواء ملائمة للفاحصين بما يسهل عملية التصحيح ويجعلها أكثر سلاسة، وبما ينعكس على تحقيق نتائج جيدة للطلبة.وكشف السيد عن وجود جهات إشرافية تعمل بالاطلاع على آلية التصحيح بشكل مباشر وتعمل ضمن توجيهات وزير التربية الدكتور ، منوهاً بوجود تنسيق أمني عالٍ لتأمين مراكز الفحص.