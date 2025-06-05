بعد الخسارة أمام كوريا.. درجال يفقد أعصابه بسبب هاتف

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر رئيس يفقد أعصابه بسبب تصوير من هاتف بعد خسارة المنتخب العراقي أمام نظيره الكوري.



وخسر العراقي، مساء الخميس، أمام نظيره في ضمن تصفيات 2026.

واعتبر مدرب المنتخب الوطني العراقي غراهام ، الخميس، أن البطاقة الحمراء غيرت الكثير في المباراة امام الجنوبية في تصفيات المونديال.