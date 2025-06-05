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بعد الخسارة أمام كوريا.. درجال يفقد أعصابه بسبب هاتف
محليات
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال يفقد أعصابه بسبب تصوير من هاتف بعد خسارة المنتخب العراقي أمام نظيره الكوري.
2025-06-05 | 17:27
2025-06-05T17:27:50+00:00
Alsumaria Tv
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بعد الخسارة أمام كوريا.. درجال يفقد أعصابه بسبب هاتف
المصدر:
السومرية نيوز
3,131 شوهد
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر رئيس
الاتحاد العراقي لكرة القدم
عدنان درجال
يفقد أعصابه بسبب تصوير من هاتف بعد خسارة المنتخب العراقي أمام نظيره الكوري.
وخسر
المنتخب الوطني
العراقي، مساء الخميس، أمام نظيره
كوريا الجنوبية
في
البصرة
ضمن تصفيات
كأس العالم
2026.
واعتبر مدرب المنتخب الوطني العراقي غراهام
أرنولد
، الخميس، أن البطاقة الحمراء غيرت الكثير في المباراة امام
كوريا
الجنوبية في تصفيات المونديال.
>>
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