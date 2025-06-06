بغداديون يؤدون صلاة عيد الأضحى في جامع أبي حنيفة النعمان (شاهد)

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تنشر نيوز، صباح اليوم الجمعة 6 حزيران/ يونيو 2025، صوراً من صلاة من جامع أبي حنيفة في مدينة الاعظمية بالعاصمة .







وعقب انتهاء الصلاة تبادل المصلون الأماني والتبريكات بقدوم العيد، وتوجهوا بالدعاء إلى الله سبحانه ليحفظ العراق وأهله. ومنذ الصباح الباكر تدفق المئات نحو حيث مرقد الذي يعد واحداً من أكبر الأماكن الدينية في الذي غالباً ما يحتضن مثل هذه الصلوات والمناسبات الأخرى.وعقب انتهاء الصلاة تبادل المصلون الأماني والتبريكات بقدوم العيد، وتوجهوا بالدعاء إلى الله سبحانه ليحفظ العراق وأهله.

وعقب الصلاة، ألقى العلامة خطبة العيد، متناولاً فيها فضائل هذا اليوم ، ومؤكداً على أهمية الإكثار من الطاعات والعبادات خلال أيام التشريق، كما دعا إلى تعزيز قيم العدالة والتكافل الاجتماعي، مشيراً إلى ما يتعرض له المدنيون في غزة من قصف مستمر، ومطالباً بتضامن عربي وإسلامي فعال نصرة لهم، كما سلط الضوء على شعيرة الأضحية، موضحاً أبعادها الإيمانية والاجتماعية، ومستشهداً بآيات قرآنية تسلط الضوء على مقاصدها الكبرى في تعزيز روح التضحية والتراحم داخل المجتمع.



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