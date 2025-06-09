سبع إصابات بحادث سير في دهوك

أصيب سبعة اشخاص، اليوم الاثنين، بحادث سير في .

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وذكر العقيد من شرطة مرور في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، أن "سبعة أشخاص أصيبوا، ظهر اليوم الاثنين، بحادث سير بين مركبتين في عقرة".

واشار الى أن "الحادث وقع بالقرب من مقبرة باشقال في مركز قضاء عقرة"، ولم يذكر المزيد من التفاصيل.