تساقط الأمطار في بعض مناطق بغداد

شهدت بعض مناطق ، مساء اليوم الاثنين، تساقط الأمطار.

وقال مراسل ، إن بعض مناطق شهدت تساقط أمطار وتحديدا في جانب .

من جانبها، قالت للانواء الجوية والرصد الزلزالي، "سحب ركامية رعدية تشكلت في بعض مدن وسط البلاد نتج عنها زخات خفيفة متفرقة من الامطار"، مضيفة "تستمر على فترات متقطعة هذه الليلة ونهار يوم غد الثلاثاء".

وكانت خرائط الطقس اشارت الى اضطراب في طقس الأسبوع الجاري والذي ينتهي مع حلول الشهر، حيث من المتوقع ان تشهد مناطق عديدة عواصف غبارية وأخرى موجات مطرية متفاوتة، قبل دخول اول موجة حارة خمسينية لاجواء مع انتهاء الأسبوع.