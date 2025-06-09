حريق قرب محطة كهرباء في الديوانية

أفاد مصدر محلي، الثلاثاء، باندلاع حريق قرب محطة كهرباء الشمالية في .

وقال المصدر في حديث لـ ، "نشب حريق كبير في الحشائش والأسلاك بالقرب من محطة كهرباء الشمالية في ".

وأضاف المصدر أن "فرق الدفاع المدني هرعت للسيطرة على النيران وأخمدتها دون وقوع خسائر مادية أو بشرية".