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حريق قرب محطة كهرباء في الديوانية
محليات
2025-06-09 | 17:07
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
585 شوهد
أفاد مصدر محلي، الثلاثاء، باندلاع حريق قرب محطة كهرباء
الفرات
الشمالية في
محافظة الديوانية
.
وقال المصدر في حديث لـ
السومرية نيوز
، "نشب حريق كبير في الحشائش والأسلاك بالقرب من محطة كهرباء
الفرات
الشمالية في
الديوانية
".
وأضاف المصدر أن "فرق الدفاع المدني هرعت للسيطرة على النيران وأخمدتها دون وقوع خسائر مادية أو بشرية".
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