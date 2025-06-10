بالصور.. رفع راية عيد الغدير إيذانا ببدء فعاليات العيد الذي يستمر لاسبوع

وقال مدير اعلام العتبة لـ ، انه "تم اليوم رفع رايه عيد في الصحن العلوي ايذانا ببدء فعاليات عيد الغدير الذي سيستمر اسبوعا كاملا".وأضاف ان "الأسبوع يتضمن فعاليات عديدة"، مشيرا الى ان "الراية سترفع في المحافظات العراقية فضلا عن 40 بلدا".