بعد انتهاء عطلة العيد.. اليكم العطل المتبقية في شهر حزيران

حيث ان هناك عطلا أخرى تنتظر العراقيين في هذا الشهر ومنها عطلتي عيد والأول من شهر محرم.حيث سيكون يوم الـ15 من حزيران الحالي (18 ذي الحجة) رسمية بمناسبة عيد الغدير الاغر، والذي سيصادف يوم أحد، والذي اعلن عنه في جلسته الأخيرة، حيث ستكون عطلة الموظفين (جمعة وسبت واحد).كما سيشهد الشهر كذلك عطلة رسمية يوم الخميس الموافق الـ26 من حزيران المقبل بمناسبة رأس السنة الهجرية (الأول من شهر محرم).