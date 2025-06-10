173 حريقا في اربع محافظات خلال العيد

وقالت المديرية في بيان ورد لـ ، ان "فرق الدفاع المدني استنفرت كانت خلال أيام من اجل السيطرة على الحالات الطارئة".واضافت أن المديرية نشرت بالأحداث التي وقعت خلال أيام عيد الأضحى وهي كالتالي:-تسجيل 173 حرائقا في جميع أنحاء (اربيل، سليمانية، ، حلبجة).-158 حريقا منها حصلت في الغابات.-غرق مواطنين اثنين في المياه.-تسجيل حالة وفاة واحدة في بحادث سير.-احتراق ثماني مركبات ودراجات نارية.