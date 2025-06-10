6 مدن عراقية ضمن قائمة أعلى درجة حرارة مسجلة بالعالم

وبحسب المحطة، فان مدينة " " اباد" في باكستان سجلت أعلى درجة حرارة بالعالم، وبواقع 48.4 درجة مئوية، تليها بالمرتبة الثانية " مدينة " في وبواقع 47.9 درجة مئوية، تليها بالمرتبة الثالثة مدينة " " في العراق وبواقع 47.4 درجة مئوية، ومن ثم جاءت مدينة سيبا رابعاً وبواقع 47.4 درجة مئوية، وجاءت مدينة "جانجار" في الهند خامساً بدرجة حرارة بلغت 47.3 درجة مئوية.كما جاءت مدينة "القيصومة" في بالمرتبة السادسة، حيث سجلت درجة حرارة 47.2 درجة مئوية، وجاءت مدينة "بهاوالناجار" في باكستان، سابعاً بدرجة حرارة بلغت 47 درجة مئوية، ثم جاءت مدينة " " في العراق ثامناً بدرجة حرارة بلغت 46.8 درجة، كما جاءت مدينة " " في العراق تاسعاً بدرجة حرارة 46.8 درجة مئوية.وجاءت مدينة "ماربل بار" في استراليا عاشراً بدرجة حرارة 46.7 درجة مئوية، تليها منطقة "جهلم" في باكستان في المرتبة الـ 11 بدرجة حرارة 46.4 درجة مئوية، وجاءت مدينة " " في العراق في المرتبة 12 بدرجة حرارة 46.3 درجة مئوية، وجاءت " " في السعودية بالمرتبة 13 بدرجة حرارة بلغت 46.2 درجة مئوية، تليها " " في العراق بالمرتبة 14 بدرجة حرارة 46.2 درجة مئوية، تليها مدينة "ملتان" في باكستان بالمرتبة الاخيرة بدرجة حرارة 46.2 درجة مئوية.