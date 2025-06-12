بشرى سارة لفلاحي محصول الحنطة

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، إنه "بناءً على موافقة رئيس وتوجيهات وزير المالية، باشرت في الوزارة بإطلاق تمويل قدره 500 مليار دينار لتسديد الدفعة الثانية من مستحقات الفلاحين عن محصول الحنطة لسنة 2025".واضافت أن "هذا الإجراء يأتي في إطار إلتزام الوزارة بدعم القطاع الزراعي وتوفير السيولة المالية التي تضمن استقرار أوضاع الفلاحين وتحفيزهم على الاستمرار في زراعة المحاصيل الاستراتيجية".واشارت إلى أن "المبالغ المُطلقة تشمل المستحقات المُثبتة أصولياً والمُرسلة من قبل ، حيث سيتم صرفها وفقاً للسياقات المالية المعتمدة، وبما يضمن إيصالها المباشر إلى الفلاحين دون تأخير. كما يواصل فريق عمل الوزارة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، متابعة إجراءات الصرف لضمان الانسيابية والسرعة في إيصال المستحقات إلى مستحقيها".