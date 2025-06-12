افتتاح نصب بمناسبة عيد الغدير في النجف

وقال مراسل ، إن النصب يبلغ ارتفاعه 12 مترا مع قاعدة مترين وبوزن تسعة أطنان وهو من عمل النحات احمد البحراني.

وأضاف أن مساحة النصب 20 دونما، ويرمز الى يد (ص) ترفع يد الإمام علي (ع) في اشارة لواقعة غدير خم.

يذكر أن يحتفلون سنوياً بعيد الذي يوافق 18 من شهر ذي والذي يعتبرونه اليوم الذي أوصى فيه (ص) بالإمام علي (ع) من بعده بعد إنهائه حجة الوداع سنة 10 هجرية، وجرت الوصية في "غدير خم" قرب المكرمة.