المجلس الأعلى الإسلامي العراقي: قصف إيران يُعد انتهاكًا خطيرًا للقوانين الدولية

وذكر المجلس في بيان ورد للسومرية نيوز، انه " إذ يُدين هذا الاعتداء الجبان، يؤكد انه لا يستهدف لوحدها، بل هو اعتداء على كرامة الأمة الإسلامية واستقلال شعوبها".وتابع، ان "العدو الاسرائيلي يسعى إلى توسيع مساحة عدوانه بهدف زعزعة استقرار المنطقة وتوريطها لخدمة أهدافه التوسعية. ومن حق الجمهورية الإسلامية الإيرانية توجيه الرد المناسب والدفاع عن سيادتها وأمن شعبها".ولفت الى ان " الجميع يُدرك أن العدو الغاشم يسعى لتفكيك الأمة وإضعافها، وإن السكوت عن جرائمه سيجعله يتمادى اكثر ويتجاوز على الجميع، ولن يكون احدٌ بمأمن من جنونه إلا بردعه وبقوة، وإدانته دولياً واستنكار فعله شعبياً حتى نُعيد الاستقرار والأمن لمنطقتنا والكرامة لشعوبنا. إذ اننا في عالم لاتحكمه قواعد ولانظام دولي، وإنّما القوة هي التى تحمي، ويُبرَّر بها للتجاوز على سيادة الاخرين، مما يفرض على احرار ان يرسموا لأمنهم ومستقبلهم قوة تحميهم من تجاوز الكيان الصهيوني الوحشي".