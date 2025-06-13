هيئة الحج: سيتم تفويج الحجاج بريا

وقال رئيس الهيئة الشيخ لـ ، ان "التفويج العكسي للحجاج سيكون بريا، لحين فتح الاجواء العراقية".واضاف ان "التفويج سيبدأ اعتبارا من الساعة العاشرة ليلا".