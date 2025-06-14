بمشاركة أكثر من مليون طالب وطالبة.. انطلاق امتحانات السادس الاعدادي

ووفقا للوزارة فأن "اكثر مليون طالب وطالبة في والمحافظات موزعين بين تسعة آلاف و600 مركز امتحاني يشاركون بالامتحانات".ووفقا للوكالة الرسمية فأن وضعت خطة لتوفير البيئة والحماية المناسبة داخل قاعات وفي محيطها لتمكين الطلبة من أداء امتحاناتهم بسهولة ويسر، بدون أي معوقات، حيث جهزت المستلزمات اللوجستية والفنية كافة للقاعات الامتحانية، فضلاً عن توجيه رؤساء المراكز الامتحانية لاتخاذ الأمور الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلبة خلال فترة أداء الامتحانات".كما جهزت وزارة التربية فريقاً فنياً لمتابعة ورصد المواقع الإلكترونية والمراكز الامتحانية عبر منصات حديثة وكاميرات مراقبة أعدت لهذا الغرض.