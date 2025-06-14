في البصرة.. وقفة تضامن أمام القنصلية الإيرانية

شهدت مدينة ، مساء السبت، وقفة تضامن أمام القنصلية الإيرانية في المحافظة.

وقال مراسل ، وقفة تضامن مع الشعب الإيراني امام القنصلية الإيرانية في منطقة البراضعية تساند وتستنكر القصف الصهيوني على .

وكانت " " شنت فجر الجمعة، هجوما جويا على ، استهدف منشآت نووية ومواقع عسكرية، من بينها منشأة "نطنز" ومقرات تابعة للحرس الثوري في وأصفهان، وردت إيران بإطلاق مُسيرات، ثم موجات من الصواريخ الباليستية على "إسرائيل".