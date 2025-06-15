بعد جداول الموازنة.. ماذا عن رواتب الموظفين؟

وقال العطواني في تصريح للوكالة الرسمية تابعته ، إنه "تم التباحث مع بخصوص جداول الموازنة وأكدنا على ضرورة وصولها قبل نهاية العام لتضفي الصفة القانونية للإنفاق الحكومي بشقيه التشغيلي والاستثماري".وأضاف، أن "الحكومة جادة وعازمة على إعداد جداول الموازنة بما يتماشى مع الواقع المالي الحالي على اعتبار ان هناك زيادة في الانفاق التشغيلي وكذلك الحاجة الى إنفاق استثماري لتمويل المشاريع ونتطلع ان تأتي الموازنة لمجلس النواب في الأيام القادمة".وأوضح العطواني، أنه "في كل عام هناك عجز ولكن هنالك حرص على تأمين الرواتب وهنالك خطوات جادة من الحكومية لتوفير بدائل لتمويل الموازنة غير النفط لضمان إيجاد موارد إضافية".