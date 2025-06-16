كردستان يسجل إصابة جديدة بالحمى النزفية

وقال برزنجي في بيان، إن "المصاب رجل يبلغ من العمر 41 عاماً من سكنة ، مشيرا الى اصابته عن طريق ذبحه الحيوانات المصابة بالمرض".واكد اتخاذ العديد من الاجراءات الطبية اللازمة مع المريض، بعد ظهور أعراض المرض عليه، مبينا أنه الاَن تحت الرعاية الطبية في المستشفى ويتلقى العلاج وحالته مستقرة.