حالة طقس تزعج فئة كبيرة من العراقيين

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "غداً الأربعاء سيكون الطقس صحواً، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة (20-30)كم/س تنشط خلال إلى (30-40)كم/س مسببة تصاعد الغبار في المنطقتين الوسطى والجنوبية، درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، الرؤية الأفقية (6-8)كم وفي الغبار (2-4)كم".واضافت أن "يوم الخميس سيكون الطقس صحواً، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20)كم/س تنشط في إلى (30-40)كم/س مسببة تصاع الغبار فيها، درجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وترتفع قليلاً في ، الرؤية الأفقية (6-8)كم وفي الغبار (2-4)كم".وتابعت، أن "طقس يوم الجمعة سيكون صحواً ، كما يتصاعد الغبار في المنطقتين الوسطى والجنوبية من البلاد، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة (20-30)كم/س تنشط ظهراً إلى (30-40)كم/س، درجات الحرارة ترتفع على العموم، الرؤية الأفقية (6-8)كم وفي الغبار (1-3) كم"، لافتة إلى أن "السبت القادم سيكون الطقس صحواً، درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".وذكرت أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الأربعاء، كالتالي: وكربلاء 41، 37، والأنبار 39، الأشرف وبابل وديالى 42، واسط والديوانية 43، 46".