بعد تأجيلها.. تحديد موعد الامتحانات في كردستان العراق

وقالت الوزارة في بيان، إن "الامتحانات النهائية للعام الدراسي الحالي ستنطلق اعتباراً من الأسبوع المقبل، وتشمل مختلف المراحل الدراسية وبحسب الجداول الموحدة"، مبينة أن "امتحانات (الدور الأول) لصف الثاني عشر الإعدادي بجميع فروعه ستُجرى وفق الجداول الموحدة المعتمدة، في حين تبدأ امتحانات الصف التاسع الأساسي (الثالث المتوسط) ـ الدور الثاني، أيضاً حسب الجداول نفسها".وتابعت أن "الامتحانات التكميلية للصفوف غير المنتهية، من الصف الرابع الابتدائي إلى الصف الإعدادي، في والأهلية التابعة للنظام الوزاري، ستُجرى للفترة من 21 حزيران 2025 ولغاية 6 تموز 2025".وأشارت إلى أن "المدارس الحكومية والأهلية (بما في ذلك المدارس الدولية) ستباشر أيضاً بتنظيم امتحاناتها وفق الجداول التي تعتمدها كل مدرسة اعتباراً من الأسبوع المقبل"، مضيفة أن "جميع الاستعدادات جارية لإنجاح العملية الامتحانية، وضمان إجرائها بانسيابية تامة وفي الأوقات المحددة".وكانت في ، قررت الجمعة الماضي، تأجيل جميع الامتحانات داخل الإقليم، لأسباب تتعلق بـ"المصلحة العامة"، بعد تصعيد كبير شهدته المنطقة تمثل بتبادل ضربات صاروخية بين وإيران.