مجلس الخدمة يوضح حقيقة فتح التعيينات ومنظومة "الكودات"

وذكر بيان للمجلس، ورد لـ ، أنه "يود ان ينوه بعدم صحة كل ما يثار ويتداول في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حول مواضيع تخص او تحديد مواعيد لفتح منظومة الكودات، وان بدورته الجديدة يعمل على اكمال وفحص الامور الفنية والتقنية الخاصة بمنظومة الكودات من اجل ضمان دقة وصحة الاجراءات والانظمة قبل اطلاقها الرسمي".ودعا المجلس، إلى "عدم الاكتراث للسباق او الكسب الانتخابي او ايهام الشارع بالأخبار المتعلقة بعمل المجلس".