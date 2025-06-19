اعتقال "زيزو" بتهمة "المحتوى الهابط" في بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء الخميس، باعتقال تيكتوكر يدعى "زيزو" بتهمة المحتوى الهابط في العاصمة .



وقال المصدر في حديث لـ ، "بعد إجراءات في ، القبض على المدعو (زيزو) بتهمة المحتوى الهابط، حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".

وتنفذ العراقية منذ أشهر عدة، حملة ضد ما وصفته بـ"المحتوى الهابط" من خلال توقيف، وفق مذكرات قبض قضائية، شخصيات اشتهرت بنشر مقاطع فيديو على قيل إنها "مسيئة".