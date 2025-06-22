القضاء يحكم بالإعدام بحق شقيق زوجة العيداني بعد قتله الاستاذة الجامعية

وقالت العبودة في بيان ورد لـ ، أن "القضاء العراقي أصدر حكماً بالإعدام شنقـاً حتى المـوت بحق المدان عبد بعد إدانته بجـريمة قتـل الأستاذة الجامعية سارة العبودة".وأكدت العبودة أن "الحكم يمثل انتصاراً للحق والعدالة"، مشيدةً بـ"موقف القضاء العادل في مواجهة النفوذ والسلطة".وأضافت: "كما عهدنا القضاء العراقي، لا يساوم على دم الأبرياء، ويقف بصلابة مع العدالة ضد كل من تسوّل له نفسه انتهاك القانون والإنسانية."ونظم عدد من أبناء عشيرة العبودة في في (26 أيار 2025) وقفة احتجاجية أمام ، للمطالبة بإعدام شقيق زوجة المحافظ ، المتورط بقتل الأستاذة الجامعية قبل عدة أشهر.