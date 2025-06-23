التربية تعلن نتائج الامتحانات الوزارية لمرحلة الثالث المتوسط

ـ محلي





أعلنت ، اليوم الاثنين، نتائج الامتحانات الوزارية للصف الثالث المتوسط / الدور الأول، للعام الدراسي 2024-2025.











رابط النتائج: https://najah.iq وذكرت الوزارة في بيان ورد إلى أن "التربية أنجزت نشر نتائج الامتحانات الوزارية للصف الثالث المتوسط / الدور الأول".