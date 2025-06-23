النجف.. اعتقال متهمين بسرقة 65 مليونا من منزل

أعلنت قيادة شرطة ، عن اعتقال متهمين بسرقة 65 مليون دينار من منزل في المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ ، "بإشراف مباشر من قائد شرطة الأشرف، اللواء ذياب، ومتابعة مدير شرطة الكوفة، تمكّنت شعبة مكافحة إجرام الكوفة من القبض على متهمَين بسرقة دار سكنية في ، وذلك خلال ساعات قليلة من تلقي البلاغ عبر خط الطوارئ 911".

وأضاف البيان "أسفرت العملية عن استعادة مبلغ قدره 50 مليون دينار عراقي، إضافة إلى مصوغات ذهبية تقدر قيمتها بـ15 مليون دينار"، مشيرا الى "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وإعادة المسروقات إلى صاحبها".