العراق.. إجراءات احترازية من الأمراض الوبائية

وقالت دائرة البيطرة في الوزارة، وفق بيان ورد لـ ، إن "المستشفيات البيطرية كافة تم توجيهها لتنفيذ عدد من الإجراءات للحد من انتشار وتزايد الإصابات بمرض الحمى النزفية، من خلال مفاتحة السلطة الإدارية (المحافظ) والتنسيق مع البلديات في المحافظات (أمانة في العاصمة) وكذلك ، لتبليغ أصحاب مناطق بيع الحيوانات (الجوبات) بعدم الذبح خارج المجازر الرسمية".وأضاف البيان، "في حال عدم استيعاب هذه المجازر للأضاحي، يجب إقامة مناطق محددة يتم الذبح فيها، مع رش الحيوانات في أماكن بيعها، وكذلك رش الأرضيات بالأدوية المضادة لحشرة القراد المسببة لمرض الحمى النزفية، وألا تُذبح إلا بعد مرور 14 يوماً من الرش".وأكد "ضرورة عدم منح الشهادة الصحية البيطرية لحركة الحيوانات إلا بعد رشها، أو إذا كانت قد رُشت قبل 14 يوماً على الأقل، مع متابعة محال القصابة والتأكد من ذبح الذبائح في المجازر الرسمية المحددة، والتأكيد على المحافظة لمتابعة ظاهرة الجزر العشوائي، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن منع هذه الظاهرة، وتكثيف حملات التوعية والتثقيف والإرشاد للتعريف بالمرض ومدى خطورته وسبل الوقاية منه".