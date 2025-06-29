بالصور.. مناشدات لإنقاذ القبلة من الملوحة

وقال مراسل ، ان "العشرات من أبناء منطقة القبلة ، تظاهروا اليوم للمطالبة بانقاذ المدينة من المياه المالحة".وأضاف ان "المتظاهرين حذروا الحكومة المحلية من السكوت والتفرج على معاناة المواطنين".يذكر ان اغلب محطات التصفية وتحلية المياه الأهلية توقفت عن الخدمة بعد ارتفاع التراكيز الملحية من 2000 إلى 12 الف تي دي اس.