التقرير الطبي يحسم جدل وفاة عراقي بمنطقة السيدة زينب في سوريا

وأظهرت وثيقة حصلت عليها ، التقرير الطبي الخاص بوفاة المواطن العراقي جمعة في .وأكدت الوثيقة، "وجود احتشاء بعضلة القلب ادت الى وفاة المواطن العراقي خليل جمعة بتاريخ ٢٧ حزيران / الثامنة صباحا".وأشيع في مواقع إخبارية ومنصات التواصل الاجتماعية، مزاعم عن أن المواطن العراقي خليل جمعة قتل في منطقة بسوريا، بعد تعرضه لطعنات سكين على يد مجهولين.