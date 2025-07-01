خبر سار للعراقيين مع بداية تموز

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد الأربعاء سيكون صحوا مع تصاعد للغبار وارتفاع قليل في درجات الحرارة في المنطقتين الوسطى والشمالية وتكون مقاربة للمنطقة الجنوبية"، مبينة ان "طقس يوم الخميس المقبل سيكون صحوا على العموم ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".وأضافت ان "طقس يوم الجمعة المقبلة سيكون صحوا على العموم مع تصاعدا للغبار ودرجات الحرارة تنخفض قليلا في المنطقتين الوسطى والشمالية ومقاربة في ".وأكدت ان "طقس يوم السبت المقبل سيكون صحوا على العموم مع تصاعدا للغبار ولا تغير في درجات الحرارة".