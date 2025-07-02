الثالثة خلال يومين.. انتحار امرأة بأسلوب الشنق غربي نينوى

افاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بأقدام امرأة على الانتحار بأسلوب الشنق غربي ، فيما أشار الى أن هذه الحالة هي الثالثة خلال يومين.



وأشار الى، أن "هذه الحالة هي الثالثة خلال يومين".

وقال المصدر لـ ، إن "امرأة من مواليد 1977 أقدمت على الانتحار عبر شنق نفسها داخل منزلها غربي ".وأشار الى، أن "هذه الحالة هي الثالثة خلال يومين".