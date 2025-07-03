هزة أرضية تضرب شرق أربيل

وقالت الهيئة في بيان، "سجلت مراصدنا الزلزالية حدوث هزة ارضية مساء الخميس بقوة (2,5) داخل الحدود العراقية في مدينة كويسنجق من محافظة من ".

وأضاف البيان أن الهزة "تبعد حوالي (60) كم شرق محافظة اربيل وتم الشعور بها من قبل المواطنين الساكنين بالقرب من منطقة حدوثها شعور متفاوت".