بالفيديو.. حادث بين شاحنة وقطار في أم قصر

وقال المراسل ان "حادثا وقع فجر اليوم في بين شاحنة لنقل البضائع وقطارا يحمل النفط الخام من إلى الموانئ".وأضاف ان "الحادث وقع عندما كان القطار فارغا اثناء العودة في معبر ام قصر".