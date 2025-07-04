خط ساخن للشكاوى وعقوبات رادعة للمخالفين.. تسعيرة جديدة للمولدات في بغداد

وجاء في بيان لمحافظة ، تلقته أنه "تم توجيه رؤساء الوحدات الإدارية بتكثيف الجهود الميدانية لمتابعة مدى التزام أصحاب المولدات الأهلية والحكومية بتسعيرة الأمبير لشهر تموز"، مؤكدًا على "أهمية الحزم وعدم التهاون مع المخالفين".وأشار إلى "ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بحق أي جهة تتجاوز التسعيرة المقررة، لا سيما مع ارتفاع درجات الحرارة، وتوزيع الوقود مجانًا، إلى جانب توجيهات ".وتابع أنه "بحسب قرار ، فقد تم اعتماد التسعيرة التالية للأمبير لشهر تموز:•10,000 دينار للأمبير الواحد للمولدات الحاصلة على حصة وقودية.•13,000 دينار للأمبير الواحد للمولدات غير المشمولة بـ الوقود المجاني، وسيكون التشغيل وفق نظام ذهبي فقط، ولمدة 24 ساعة يوميًا؛ لضمان استمرارية التيار الكهربائي للمواطنين".ودعت ، المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفة أو تجاوز عبر الخط الساخن: 5635.