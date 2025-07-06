حريق كبير في البصرة

وقال المراسل ان "حريقا كبيرا اندلع في سوق الطويسة ، ما ادى الى الحاق اضرار مادية دون تسجيل اية خسائر بشرية".واضاف ان "فرق الدفاع المدني هرعت الى مكان الحادث، لاخماد الحريق".