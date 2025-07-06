بالأرقام.. صحة كربلاء تعلن إجمالي الخدمات المقدمة للزائرين

-35.528 مواطنا وزائراً راجعوا ومراكز الطوارئ-عجلات الإسعاف الفوري قامت بنقل ( 971 ) حالة مرضية-إجراء (2629) فحصاً بجهاز الأشعة-إجراء ( 5773 ) فحصاً مُختبرياً-إجراء (428) فحصاً بجهاز السونار-إجراء (336) فحصاً بجهازي المفراس والرنين-ولادة (119) طفلاً وطفلة بولادات طبيعية وقيصرية-إجراء (241) عملية جراحية مُتنوعة-قناني الدم التي تم الحصول عليها قبل تنفيذ الخطة الصحية ولغاية اليوم الأحد، وصل إلى (3028) قنينة دم مُختلفة الأصناف.