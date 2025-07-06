الية جديدة لتسديد الغرامات المرورية في العراق

وقال مدير شعبة الإعلام في في تصريح للوكالة الرسمية تابعته ، إن "تسجيل الغرامات عبر الرادارات الذكية بدأ منذ الأول من تموز الجاري وهو مستمر في أماكن انتشارها على مدار 24 ساعة".وأضاف، أن "تطبيق عين الإلكتروني التابع لوزارة الداخلية أتاح الاستعلام عن الموقف بسهولة ومن خلاله يعرف المواطن هل فرضت عليه غرامة أم لا، وفي حال تسجيل غرامة يحدد أين ومتى".وتابع أن "التطبيق يتيح للمواطنين ممن سجلت غرامات على سياراتهم تسديدها عبر بطاقات الدفع الإلكتروني"، داعيا "جميع أصحاب المركبات لتنزيل التطبيق على هواتفهم الذكية ومن خلاله ستصلهم إشعارات في حال سجلت عليهم مخالفات وغرامات".