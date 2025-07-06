انتحار شخص في سهل نينوى

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "شخصا يبلغ من العمر40 عاما انتحر في بسبب مشاكل عائلية".

وتسجل والمحافظات بين مدة وأخرى حالات انتحار لمختلف الفئات العمرية، يعزوها أطباء الى ضغوط نفسية وظروف تتعلق بمستوى المعيشة في البلاد.