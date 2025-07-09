العراق يدخل "جمرة القيظ"

وقال في منشور على صفحته الرسمية بالفيسبوك وتابعته ، انه "مع نهاية فترات الاعتدال النسبي التي رافقت الأيام الماضية واعتبارا من بداية الأسبوع المقبل، تدخل البلاد مرحلة جديدة من فصل الصيف، مع تصاعد واضح في درجات الحرارة خاصة في المنطقتين الوسطى والجنوبية، حيث تشير التوقعات إلى تسجيل درجات حرارة خمسينية في عدد من مدن جنوب البلاد اعتبارا من يوم السبت 12-7 ، بينما تكون دون الخمسين بقليل في باقي المدن".وأضاف ان "هذا التصعيد الحراري يمثل بداية الدخول في ما يُعرف محليا( شعبياً) بـ"جمرة القيظ"، التي تعتبر من أشد فترات الصيف حرارةً في والجزيرة العربية، وتبدأ عادة تموز وتمتد حتى منتصف آب"، موضحا ان "ذروة نشاط المنخفض الحراري السطحي الذي يسيطر على المنطقة، فيدفع بالهواء الحار والجاف من الجنوب الشرقي نحو العراق مع تواجد مرتفع جوي بالطبقات العليا".واكد ان "ما سيحدث خلال ايام جمرة القيظ هو ان تكون أشعة الشمس شبه عمودية على المنطقة، مما يزيد من الإشعاع الشمسي الوارد وتسجل مدن الجنوب والوسط درجات حرارة قياسية تتجاوز 50 م° أحيانا في بعض السنوات مع تقلبات في سرعة واتجاه الرياح وترتفع نسب الرطوبة جنوبا".