احتجاجات في ميناء أم قصر بسبب أنظمة الأتمتة الجديدة وتكدس المواد

وأفاد عدد من سائقي الشاحنات في تصريحات خاصة لـ ، أن الأنظمة الجديدة التي اعتمدتها إدارة مؤخراً تسببت بتأخير كبير في عمليات التخليص الجمركي وتحميل الشاحنات، ما دفع عشرات السائقين إلى التوقف عن العمل احتجاجاً على ما وصفوه بـ”الإجراءات غير المدروسة”.وقال أحد السائقين: “نقف في طوابير طويلة منذ أيام دون أن نتمكن من استلام حمولاتنا، بسبب خلل واضح في تطبيق نظام الأتمتة الجديد”، مشيراً إلى أن “الأتمتة كان من المفترض أن تسرع الإجراءات، لا أن تعرقلها”.وأضاف آخر: “هناك شركات غير مهيأة للتعامل مع النظام، ولا توجد كوادر مدربة كفاية، ما تسبب بإرباك كبير وتعطيل للحركة التجارية”.وبحسب عدد من المتظاهرين، فإن كميات كبيرة من البضائع، من بينها مواد غذائية وأدوية ومواد أولية صناعية، لا تزال مكدسة داخل ساحات الحاويات منذ أكثر من أسبوع، ما يعرضها لخطر التلف، خصوصاً في ظل درجات الحرارة المرتفعة التي تشهدها خلال شهر تموز.وأشار أحد العاملين في النقل إلى أن “غياب الإجراءات الطارئة لتسريع إخراج البضائع المجمّدة والمبردة، يعرض المستوردين لخسائر فادحة، بل وقد يؤدي إلى غذائية وصحية”.من جهتها، لم تصدر حتى ساعة إعداد التقرير أي توضيحات رسمية بشأن تفاصيل الأعطال أو التأخيرات التي يشتكي منها السائقون.غير أن مصادر مطلعة أكدت لـ نيوز، أن “التحول نحو الأتمتة يهدف إلى تقليص التداخل البشري والحد من الفساد المالي والإداري الذي كان سائداً في الميناء لسنوات، لكن التطبيق السريع دون جاهزية تقنية وبشرية كاملة قد أوجد هذه الفجوة”.دعوات لتأجيل التطبيق وتوفير بدائلوطالب سائقو الشاحنات والمستوردون الجهات الحكومية بالتدخل العاجل لإيجاد حلول عملية، داعين إلى “تأجيل تطبيق النظام الجديد لحين تهيئة البنية التحتية والكوادر اللازمة، أو على الأقل العمل بأنظمة مزدوجة تسمح باستمرار الإجراءات اليدوية إلى جانب الإلكترونية مؤقتاً”.كما لوّح بعض السائقين بمواصلة الاعتصام أمام بوابات الميناء لحين الاستجابة لمطالبهم، مؤكدين أن استمرار الأزمة قد ينعكس سلباً على الأسواق المحلية في مختلف المحافظات.وتُعد أزمة الأتمتة في ميناء إنذاراً مبكراً لما قد تواجهه باقي المنافذ العراقية في حال عدم التمهيد الفني والبشري الكافي قبل التحول الرقمي الكامل، إذ يعد الميناء الشريان الأساسي للتجارة في البلاد، وأي خلل فيه ينعكس على مستوى السلع المتوفرة والأسعار.ويرى مراقبون أن غياب التنسيق بين الجهات الحكومية ذات العلاقة – من إلى النقل إلى شركات التشغيل – يؤدي غالباً إلى مثل هذه الأزمات التي تعصف بقطاع حيوي يشكل أساس الاستقرار الاقتصادي في .