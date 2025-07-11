اغلاق جسر حيوي مهم في بغداد

وقال المصدر لـ ، ان "القوات الأمنية تمكنت من اغلاق 14 رمضان امام حركة السير بشكل مؤقت".وأضاف ان "ذلك جاء لاغراض تنفيذ قفزة الثقة للقوات الخاصة".