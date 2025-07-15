التربية تحدد موعد اعلان نتائج السادس الاعدادي

وذكر اعلام الوزارة في بيان ورد لـ ، ان "نتائج السادس الاعدادي ستعلن نهاية الأسبوع المقبل".وأضافت ان "الدفاتر الامتحانية الان في مرحلتي التصحيح والتدقيق".