محافظة عراقية تعطل الدوام غدا الخميس

وقالت المحافظة في بيان ورد لـ ، انه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي بالمحافظة يوم غد الخميس".وأضافت ان "ذلك جاء بسبب ارتفاع درجات الحرارة لتسجل 50 مئوية".