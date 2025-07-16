الكشف عن خسائر كردستان من "هجمات المسيرات"

وقال نائب مدير وزراء عزيز أحمد في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، " خسر إقليم ما يقرب من 200 ألف برميل من إنتاج النفط نتيجة سلسلة من الهجمات بالطائرات المسيّرة نفذتها ميليشيات تتقاضى رواتبها من "، بحسب وصفه.

وأضاف "استهدفت الهجمات خمسة حقول نفطية، من بينها اثنان تديرهما شركات أميركية"، معتبرا "يمثل هذا الإنتاج مصدرًا حيويًا لتوفير الكهرباء وتشغيل مؤسسات الحكومة وبدونه، فإن بقاء الإقليم نفسه- وبنيته التحتية - بات في خطر".



ولفت أحمد "لقد رحّبت حكومة إقليم كردستان بالاستثمارات والشركات الأميركية واليوم، يتم طرد هؤلاء المستثمرين ضمن حملة مدروسة لخنقنا اقتصاديًا"، مشددا بالقول "شركاؤنا الأميركيون طالما رفضوا تزويدنا بالأدوات اللازمة للدفاع عن بنيتنا التحتية المدنية والطاقة، نحن بحاجة إليهم الآن لمساعدتنا في الدفاع عن أنفسنا – فنحن نعرف بالضبط من يقف وراء هذه الهجمات ومن أين تنطلق".