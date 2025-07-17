حريق كبير في هايبر ماركت الكوت ومصرع واصابة عدد من المواطنين

وقال المصدر لـ ، ان "حريقا كبيرا اندلع داخل هايبر ماركت في مدينة ، ما ادى الى واصابة عدد من المواطنين والحاق اضرار مادية كبيرة".واضاف ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق واخماده"، مشيرا إلى انه "تم فتح تحقيق في ملابسات الحريق".