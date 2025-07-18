بالفيديو.. حريق في بغداد

وقال المصدر لـ ، ان "حريقا اندلع في مجمع تجاري قرب في منطقة جميلة شرقي العاصمة ، ما أدى الى الحاق اضرار مادية".وأضاف ان "فرق الدفاع المدني وصلت الى مكان الحادث وباشرت باخماده"، مشيرا الى انه "تم فتح تحقيق في ملابسات الحادث".