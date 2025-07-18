حادث مروع على سريع البصرة: مصرع شخص وإصابة 3 نساء قرب الرميلة

– محليات



لقي شخص مصرعه وأصيبت ثلاث نساء بجروح، اليوم الجمعة، في حادث تصادم "مروع" وقع بين مركبتين على "سريع البصرة"، قرب منطقة .

وأوضح مصدر أمني للسومرية نيوز أن الحادث نتج عن اجتياز خاطئ من قبل سائق سيارة من نوع "جارجر".



وقد هرعت الفرق الأمنية والإسعافية إلى مكان الحادث لتقديم المساعدة ونقل المصابين.

