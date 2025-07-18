الدفاع المدني يصدر إجراءات صارمة جديدة بحق المخالفين

وقال ، نؤاس صباح شاكر في حديث للوكالة الرسمية تابعته ، إن "الإجراءات المتخذة في الأسواق التجارية، ومنها سوق شملت إغلاق مبان ومخازن مخالفة لتعليمات السلامة المعمول بها وفقاً لقانون الدفاع المدني"، مشدداً على "ضرورة تفعيل دور دوائر البلديات وأمانة في معالجة التجاوزات، لاسيما استخدام المواد المحظورة مثل ألواح (السندويج بنل) و(الإيكوبوند) سريعة الاشتعال، والتي تعد من أبرز مسببات الحوادث".وأوضح أن "ارتفاع درجات الحرارة يعد عاملاً مساعداً في اندلاع الحرائق، إلا أن المخالفات المتعلقة بإجراءات السلامة تمثل السبب الرئيس"، مؤكداً أن "التزام أصحاب المحال والمنشآت بتعليمات السلامة يمكن أن يقلل بشكل كبير من تكرار هذه الحوادث مستقبلاً".وأشار إلى أن " تصدر إحصائيات مفصلة لحوادث الحريق في نهاية كل عام" مبيناً أن "الجهود المبذولة أسهمت في تحقيق انخفاض ملحوظ بنسبة 58 في المئة في أعداد الحوادث مقارنة بالسنوات الماضية".