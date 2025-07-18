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الدفاع المدني يصدر إجراءات صارمة جديدة بحق المخالفين
محليات
2025-07-18 | 07:25
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
562 شوهد
السومرية نيوز
ـ محلي
أعلنت
مديرية الدفاع المدني
، اليوم الجمعة، عن اتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين لمعايير السلامة ومتطلبات الدفاع المدني في الأسواق التجارية.
وقال
مدير إعلام
مديرية الدفاع المدني
، نؤاس صباح شاكر في حديث للوكالة الرسمية تابعته
السومرية نيوز
، إن "الإجراءات المتخذة في الأسواق التجارية، ومنها سوق
الشورجة
شملت إغلاق مبان ومخازن مخالفة لتعليمات السلامة المعمول بها وفقاً لقانون الدفاع المدني"، مشدداً على "ضرورة تفعيل دور دوائر البلديات وأمانة
بغداد
في معالجة التجاوزات، لاسيما استخدام المواد المحظورة مثل ألواح (السندويج بنل) و(الإيكوبوند) سريعة الاشتعال، والتي تعد من أبرز مسببات الحوادث".
وأوضح أن "ارتفاع درجات الحرارة يعد عاملاً مساعداً في اندلاع الحرائق، إلا أن المخالفات المتعلقة بإجراءات السلامة تمثل السبب الرئيس"، مؤكداً أن "التزام أصحاب المحال والمنشآت بتعليمات السلامة يمكن أن يقلل بشكل كبير من تكرار هذه الحوادث مستقبلاً".
وأشار إلى أن "
المديرية العامة للدفاع المدني
تصدر إحصائيات مفصلة لحوادث الحريق في نهاية كل عام" مبيناً أن "الجهود المبذولة أسهمت في تحقيق انخفاض ملحوظ بنسبة 58 في المئة في أعداد الحوادث مقارنة بالسنوات الماضية".
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