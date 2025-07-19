ما زال العراق ضمن الدول الأعلى درجات حرارة عالميا.. (جدول)

– محلي

مازالت مدن في تسجل درجات حرارة هي الأعلى ضمن 15 .

وتصدرت 5 مدن عراقية ضمن الأعلى في درجات الحرارة حول العالم.

وبحسب بيانات تتبعتها ، فأن أعلى 5 مدن عراقية تسجيلا للحرارة ضمن 15 خلال الـ24 ساعة الماضية، هي التي جاءت في المركز الثاني بتسجيل معدل حرارة بلغ 48.9 مئوية، وجاءت سادسا، وحي الحسين في سابعا، والفاو عاشرا والناصرية بالمركز الـ12.