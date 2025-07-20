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تمديد التقديم الخاص بموظفي الاقتراع حتى بداية آب
محليات
2025-07-20 | 10:22
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
219 شوهد
أعلنت
المفوضية العليا للانتخابات
، اليوم الأحد، تمديد التقديم على موظفي الاقتراع حتى الأول من آب المقبل.
وذكر بيان للمفوضية، إنه "حصلت موافقة
مجلس المفوضين
على تمديد التقديم الخاص بموظفي الاقتراع لغاية 8/1".
وفي 3 حزيران، أعلنت
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات
، عن فتح باب التقديم للعمل كـموظفي اقتراع.
وقالت المفوضية في بيان: إن "التقديم سيكون الكترونياً عبر الرابط الالكتروني للعمل كموظفي اقتراع في الانتخابات المقبلة".
وأضاف البيان، "بعد التقديم الكترونيا، يتم سحب استمارة التقديم ومراجعة مراكز التسجيل الموجودة داخل المحافظة مع ضرورة جلب المستمسكات المطلوبة".
وتابع البيان "يشمل التقديم الفئات، موظفي دوائر الدولة كافة باستثناء القوات الأمنية والعسكرية، طلبة الجامعات والمعاهد والخريجين"، منوهة "يكون أقل تحصيل دراسي للخريجين هو الدبلوم".
رابط التقديم:
https://pcemp.ihec.iq
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