تمديد التقديم الخاص بموظفي الاقتراع حتى بداية آب

أعلنت ، اليوم الأحد، تمديد التقديم على موظفي الاقتراع حتى الأول من آب المقبل.





وفي 3 حزيران، أعلنت ، عن فتح باب التقديم للعمل كـموظفي اقتراع.



وقالت المفوضية في بيان: إن "التقديم سيكون الكترونياً عبر الرابط الالكتروني للعمل كموظفي اقتراع في الانتخابات المقبلة".



وأضاف البيان، "بعد التقديم الكترونيا، يتم سحب استمارة التقديم ومراجعة مراكز التسجيل الموجودة داخل المحافظة مع ضرورة جلب المستمسكات المطلوبة".



وتابع البيان "يشمل التقديم الفئات، موظفي دوائر الدولة كافة باستثناء القوات الأمنية والعسكرية، طلبة الجامعات والمعاهد والخريجين"، منوهة "يكون أقل تحصيل دراسي للخريجين هو الدبلوم".



رابط التقديم: وذكر بيان للمفوضية، إنه "حصلت موافقة على تمديد التقديم الخاص بموظفي الاقتراع لغاية 8/1".وفي 3 حزيران، أعلنت ، عن فتح باب التقديم للعمل كـموظفي اقتراع.وقالت المفوضية في بيان: إن "التقديم سيكون الكترونياً عبر الرابط الالكتروني للعمل كموظفي اقتراع في الانتخابات المقبلة".وأضاف البيان، "بعد التقديم الكترونيا، يتم سحب استمارة التقديم ومراجعة مراكز التسجيل الموجودة داخل المحافظة مع ضرورة جلب المستمسكات المطلوبة".وتابع البيان "يشمل التقديم الفئات، موظفي دوائر الدولة كافة باستثناء القوات الأمنية والعسكرية، طلبة الجامعات والمعاهد والخريجين"، منوهة "يكون أقل تحصيل دراسي للخريجين هو الدبلوم".رابط التقديم: https://pcemp.ihec.iq